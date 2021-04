Coronavirus: Nurse की फोटो देख लोगों का रिएक्शन, कहा- वो भी तो इंसान है

नई दिल्ली: देश इस वक्त कोरोना वायरस (Coronavirus) से युद्ध लड़ रहा है. कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हालात बेकाबू होने की ओर जाते दिख रहे हैं. ऐसे में डॉक्टर्स, नर्स और अस्पताल पर काम का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में कई बार लोगों का गुस्सा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर भी उतर जाता है. जो सही बात नहीं कही जा सकती है. ये बात हाल ही में वायरल हुई एक फोटो के साथ ट्विटर यूजर ने लिखी.

कोरोना से जंग में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का समर्थन

बता दें कि वंदना महाजन नाम की एक यूजर ने थक कर आराम करती हुई एक नर्स (Nurse) की फोटो को ट्वीट करके लिखा, 'मुझे कोविड हुआ था, मैं 6 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही. यह फोटो अब मेरे साथ रहेगी. जो लोग इस ट्वीट को पढ़ रहे हैं जान लें कि ये लोग भी इंसान हैं. एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर मैं इनकी मदद तो नहीं कर पा रही लेकिन इनके साथ हूं.'

I hd Covid n was admitted for 6 days. This picture will stay with me. For the ones reading this tweet- they are humans too! As a mental health professional I couldn't help but be there for them. Follow the thread .. #COVIDSecondWave #COVID19 #COVID pic.twitter.com/xqxU37o1gL — Vandana Mahajan (@oceanblue11oct) April 15, 2021

नर्स ने बताया कोरोना के कारण आ रहीं क्या मुश्किलें?

वंदना महाजन ने अगले ट्वीट में लिखा, 'मैंने एक नर्स से उनकी ड्यूटी के बारे में पूछा. उनसे जाना कि वह कितने समय से यह काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि जब से कोविड शुरू हुआ तब से वह यहीं पर हैं. उनका एक बेटा है, जो उनके माता-पिता के साथ रहता है. कोविड के शुरुआती दिनों में वह हॉस्टल में रहीं. वह अपने घर नहीं जाती थीं. लेकिन अब बेटे का एग्जाम है. इसीलिए उन्हें ड्यूटी खत्म करके घर जाना है और उसे पढ़ाना है.'

VIDEO

him.....My husband works in the gulf. He is coming home after 4 years. I want to go to the airport to receive him but can't. She is a mother , a wife n a daughter. — Vandana Mahajan (@oceanblue11oct) April 15, 2021

उन्होंने आगे लिखा कि नर्स ने उन्हें बताया कि उनका पति गल्फ में काम करता है. वह 4 साल बाद घर आ रहा है. वह उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना चाहती हैं लेकिन नहीं जा सकती हैं. वह एक मां, एक पत्नी और एक बेटी हैं.

वंदना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'नर्स ने उन्हें बताया कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ गई है. उनके पेट में दर्द रहता है. उनके मुंह में अल्सर हो गया है. इसके अलावा उन्हें अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यह एक नामुमकिन काम की तरह है. डॉक्टर्स परेशान हैं. हमेशा डर रहता है कि हम कोरोना संक्रमित हो सकते हैं.'

The doctors on duty are exhausted! Each one of the HCP in the Covid ward fears that they too will get this effing virus. — Vandana Mahajan (@oceanblue11oct) April 15, 2021

LIVE TV