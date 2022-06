Udaipur Tailor Murder: उदयपुर में दर्जी की हत्या पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने दिया बयान, भड़क उठे फैंस

Irfan Pathan tweet on Udaipur Tailor Murder: राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को सरेआम एक टेलर कन्हैयालाल की हत्या की गई, जिसके बाद से ही लोगों में गुस्सा का माहौल है. हत्या के बाद राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) ने सख्त एक्शन लिया और राज्य में धारा 144 लागू कर दी है. इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट कर घटना की निंदा की है, लेकिन इसके बावजूद फैंस भड़क गए.

इरफान पठान ने ट्वीट में क्या कहा?

पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने उदयपुर में दर्जी की हत्या को लेकर ट्विटर पर लिखा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा धर्म मानते हैं. किसी एक निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का मतलब आप पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं.'

No matter which faith you follow. HURTING AN INNOCENT LIFE IS LIKE HURTING THE WHOLE HUMANITY.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 28, 2022