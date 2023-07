Amogh Lila Das Video: अमोघ लीला दास ने लड़कियों का भी उड़ाया मजाक, इस्कॉन से बैन संत का नया वीडियो वायरल

ISKCON Monk Amogh Lila Das: इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) से बैन किए गए संत अमोघ लीला दास सुर्खियों में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिलाओं और उनके शरीर के प्रकार को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग आक्रोश में हैं. दरअसल, इस वीडियो में अमोघ लीला दास महिलाओं को जिम जाने की बजाय घरेलू काम करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने जिम जाने वाली लड़कियों का मजाक भी उड़ाया.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे 48 सेकंड के वीडियो में अमोघ लीला दास कीबोर्ड पर टाइपिंग का नकल करते हुए लीला दास कहते हैं, "मैं लैपटॉप वाली लड़की हूं और बैठे-बैठे फिर थुम्बा (कमर की ओर इशारा करते हुए) साइकिल का टायर, बस का टायर, एक दिन ट्रैक्टर का टायर. अरे बहन जब तुम घर में पोछा मारती है न तो कभी कमर का कमरा निकलता ही नहीं. वो ट्रेडमिल पर भी दौड़ रही होती हैं. ऐसे दौड़ने का क्या फायदा तुम वहीं की वहीं रही. इतना दौड़ने के बाद भी फायदा क्या? बजाए कि बाहर के किसी जिम में जाएं, घर ही नंबर वन जिम होता है लड़की के लिए। घर का जो काम करती है, चक्की पीसेगी न उसका डोला वैसे ही बन जाएगा."

These new age Internet clowns have made a mockery of our religion. An organisation like ISKCON founded by Prabhupada Swamy has been hijacked by new age English speaking clowns and are ruining its name everyday.

What nonsense is this? pic.twitter.com/DtLq6ubZye

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) July 12, 2023