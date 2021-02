चमोली में ही रात रुकेंगे CM त्रिवेंद्र रावत, अफवाहों के बीच की ये अपील

देहरादून: चमोली आपदा के बाद राहत और बचाव जारी है. आज प्रशासन का जोर राहत-बचाव कार्यों पर है. तपोवन की दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं. आपदा के बाद से 202 लोग लापता हैं और कुल 18 शव बरामद हुए हैं. तपोवन की टनल में करीब 100 मीटर तक टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन दलदल होने के कारण मिशन में देरी हो रही है. सोमवार को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी घटना स्थल का दौरा किया. वहीं इस बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में प्रॉपगैंडा न चलाएं.

सीएम रावत ने ट्वीट कर चमोली जाने और वहीं रात्रि विश्राम की जानकारी दी है. सीएम ने लिखा, ''मैं देहरादून से प्रभावित क्षेत्रों में जा रहा हूं और रात्रि प्रवास करूंगा. राहत और बचाव कार्य तेज़ी से चल रहे हैं और सरकार इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है. केंद्र की हमें पूरे मदद मिल रही है. मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस हादसे को विकास के ख़िलाफ़ प्रॉपगैंडा का कारण ना बनाएं.''

I am leaving for disaster site and will spend night in the region itself. Our relief & rescue operations is continuing in full swing & we are getting help from all quarters. I request everyone to not use this natural disaster as a reason to build anti development narrative. https://t.co/rOkDBh0gxy

— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) February 8, 2021