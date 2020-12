सरकार का आदेश: माघ मेला, मथुरा संत समागम में कोविड निगेटिव रिपोर्ट के बिना No Entry

प्रयागराज: माघ मेले 2021 में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर श्रद्धालु को मेले में शामिल होने से पहले 5 दिन के अंदर कोरोना जांच करानी होगी और अपने साथ निगेटिव रिपोर्ट भी लाना जरूरी होगा. यह सिर्फ प्रयागराज माघ मेले के लिए सीमित नहीं है, बल्कि मथुरा के संत समागम और बाकी मेलों के लिए भी यह नियम लागू होगा. श्रद्धालुओं को मेले में आने से पहले कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.

In order to control the spread of Covid-19, it is mandatory for devotees coming to the Magh Mela, Prayagraj and Sant Samagam, Mathura and other fairs to bring negative test report conducted within 5 days: Government of Uttar Pradesh

— ANI UP (ANINewsUP) December 31, 2020