बेहतर कानून व्यवस्था में उत्तराखण्ड ने किया टॉप, नीति आयोग ने जारी की SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट

देहरादून: नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक (एसडीजी) इंडिया 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है. जिसमें बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखण्ड शीर्ष स्थान पर है. एसडीजी रिपोर्ट के शीर्षक 16 में कानून और शांति व्यवस्था, न्याय और सुदृढ़ संस्थानों के विकास को महत्व दिया गया है. इसका आंकलन आठ बिंदुओं के मापदंड के आधार पर किया गया है.

उत्तराखण्ड पुलिस ने इन सभी बिन्दुओं पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उत्तराखण्ड ने 86 अंकों के साथ इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है. वहीं गुजरात दूसरे और मिजोरम तीसरे स्थान पर हैं.

सीएम तीरथ ने दी बधाई

उत्तराखंड पुलिस को बधाई देते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उत्तराखंड पुलिस हाल के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी 16 में देश के सभी राज्यों में रैंकिंग में सबसे ऊपर है. डीजीपी और सभी पुलिस कर्मियों को मेरी शुभकामनाएं.'

I am happy to know that our own @UttarakhandCops has topped the rankings among all states in the country in the Sustainable Development Goals SDG 16 as per the recent @NITIAayog report.

My best wishes to DGP Shri @Ashokkumarips and all our police personnel. pic.twitter.com/wNqBv3aDox

— Tirath Singh Rawat (@TIRATHSRAWAT) June 4, 2021