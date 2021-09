नहीं रहे संपादक और पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मित्रा, सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख

लखनऊ: पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा (Chandan Mitra) का बुधवार देर रात राजधानी दिल्ली में निधन हो गया. उनके बेटे कुषाण मित्रा ने इसकी पुष्टि की. वह द पायनियर के संपादक भी थे. मीडिया जगत में शोक संवदेना प्रकट की जा रही है. इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, सीएम योगी सहित कई गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर अपनी श्रद्धांजलि दी.

Since it is already out there; Dad passed away late last night. He had been suffering for a while.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक

चंदन मित्रा ने निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, चंदन मित्रा जी को उनकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के साथ-साथ राजनीति की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

Shri Chandan Mitra Ji will be remembered for his intellect and insights. He distinguished himself in the world of media as well as politics. Anguished by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2021