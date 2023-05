Barabanki Nikay Chunav 2023: राज्य मंत्री ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- पहले दंगा-उपद्रवों से थी पहचान, अब उत्सवों से जाना जाता है यूपी

नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न (UP First Phase Election) हो गया है. ऐसे में अब दूसरे चरण के मतदान (Nagar Nikay Chunav Second Phase Voting Date) को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. निकाय चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा (Minister Satish Chandra Sharma) भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने बाराबंकी (Baraanki Nikay Chunav 2023) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा के एक-एक प्रत्याशी को आप लोग जिताएं, जिससे विकास की गंगा हर एक घर तक सीधी पहुंच सके. इस दौरान उन्होंने पूर्व अखिलेश यादव सरकार पर भी जमकर निशाना साधा.

सपा सरकार में दंगा-उपद्रवों से थी यूपी की पहचान: राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा

राज्य मंत्री सतीश शर्मा बाराबंकी की सिद्धौर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिये भाजपा प्रत्याशी रमन्ता रावत के पक्ष में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. यहां राज्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश दंगा और उपद्रवों के लिए जाना जाता था. मगर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की पहचान उत्सवों से होती है. चुस्त कानून व्यवस्था के चलते यहां अपराधियों के हौसले पस्त हैं.

"मोदी-योगी के नेतृत्व में विकास बढ़ा"

सतीश चंद्र शर्मा ने आगे कहा कि शहरी विकास को गति देने के लिए निकाय चुनाव में भाजपा की जीत बहुत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास का सिलसिला बहुत आगे बढ़ा है. नगर निकाय की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर विकास की गति और तेज होगी. उन्होंने स्वच्छ और सुंदर सिद्धौर के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की. इस दौरान राज्यमंत्री ने वार्ड में संपर्क करके लोगों से वोट भी मांगा. इस मौके पर नगर पंचायत सिद्धौर के चुनाव प्रभारी विजय आनंद बाजपेई, प्रवीण सिंह सिसौदिया, अमरीश रावत, प्रत्याशी रमन्ता रावत, सहित सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कब है दूसरे चरण का चुनाव?

यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा. वहीं 13 मई को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे. दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है. जिसके तहत यूपी के 38 जिलों में मतदान होने हैं. सात नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं.

यह भी पढ़ें- UP Nikay Chunav 2023: संतकबीरनगर में बागी प्रत्याशी ने बढ़ाई भाजपा की मुसीबत, मगहर नगर पंचायत में दिलचस्प होगा मुकाबला

यह भी पढ़ें- UP Nagar Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 7 नगर निगम समेत इन 38 जिलों में वोटिंग, देखें पूरी List

WATCH: सीएम योगी की जनसभा में बजा 'फिर से आएंगे योगी जी...' गाना, गजब नाचीं महिलाएं