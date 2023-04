हनुमान के सहारे यूं विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी, 2024 के नतीजों की कर दी भविष्यवाणी

BJP Foundation Day 2023 PM Modi Speech: भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर PM मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है. छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर रह कर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुका कर प्रणाम करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा, हनुमान जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी और बजरंगबली के सहारे विरोधियों पर निशाना भी साधा. पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, हमें हनुमान की तरह सेवा और समर्पण के साथ काम करना है. लेकिन जिस तरह बजरंगबली ने राक्षसों का नाश किया था, उसी तरह हमें भी भ्रष्टाचार से लड़ना है. भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विरोधी बेचैन हैं. पीएम ने सुंदरकांड की चौपाई कवन सो काज कठिन जग माही... को भी सुनाया.

पीएम ने आगे कहा कि आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं. मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं. आज हम देश के कोने-कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं. हनुमान जी का जीवन आज भी हमने भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं. जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए.

भारत बजरंगबली जी की तरह अपनी शक्तियों का आभास कर चुका है: PM

आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है. हनुमान जी के पास असीम शक्ति है लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त हो जाता है. 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी, लेकिन आज भारत बजरंगबली जी की तरह अपने भीतर सूक्त शक्तियों का आभास कर चुका है.

सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है Can Do Attitude: PM

जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे. इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है. मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हों. आज की मॉडर्न परिभाषा में जिस बात का बार बार जिक्र किया जाता है वो है- Can Do Attitude. अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो डगर डगर पर Can Do Attitude की संकल्पशक्ति ने उनके लिए सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है. भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे.

"एक भारत, श्रेष्ठ भारत' बीजेपी का मंत्र और लक्ष्य रहा है" : PM मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है. एक भारत-श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूलमंत्र रहा है. जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति थी. हमने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है. भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया... लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन-रात देश के लिए काम कर रही है.

हमारी राजनीति तुष्टिकरण की नहीं है: PM मोदी

पीएम ने कहा विपक्षियों पर हमलावर होते हुए कहा, हमारी राजनीति तुष्टिकरण की नहीं है. कुछ दल अंग्रेजी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों का नाश किया है. विपक्षियों ने पूरा ताकत से हमारा विरोध किया है. मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए हैं. लेकिन देश का गरीब औऱ युवा ही बीजेपी की ताकत है. प्रधानमंत्री ने कहा, लोग अभी से कहने लगे हैं कि बीजेपी को 2024 पर कोई नहीं हरा सकता. ये सही भी है, लेकिन हमें सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है. हमें करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों को जीतना है.

आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है: PM मोदी

भाजपा सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. सामाजिक न्याय हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे लिए Article of Faith है. हमारा समर्पण है मां भारती को. हमारा समर्पण है देश के कोटि-कोटि जनों को. हमारा समर्पण है देश के संविधान को. आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है. नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बन कर अपनी भूमिका निभा रही है. हमने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है. भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया. लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन-रात देश के लिए काम कर रही है.

भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है

45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन खाते खोलना सामाजिक न्याय के Inclusive Agenda का जीता जगता उदहारण है. 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिलना ही तो सामाजिक न्याय है. बिना तुष्टिकरण और भेदभाव किए भाजपा सामाजिक न्याय के इरादों को सच्चे अर्थों में साकार करने वाला एक पर्याय बन कर उभरी है. भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है...इसकी भावना का अक्षरश: पालन करती है. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब है. 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है. हम शरीर का कण-कण और समय का पल-पल खपाने का हौसला रखते हैं.

कांग्रेस पर साधा निशाना: PM मोदी

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसकी जैसी पार्टियों का कल्चर है छोटा-छोटा सोचना और उस से भी कम हासिल कर के खुशियां मानना. ये एक-दूसरे की पीठ थपथपा कर खुश हैं, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखना और उस से भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी-जान से जुट जाना. आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का नेतृत्व कर रही है जबकि कांग्रेस और उसके ही जैसे अन्य दलों का कल्चर आप देख सकते हैं. परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के बंधक हैं ये सभी दल, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है.न लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश के लोगों को हमेशा अपना गुलाम माना. इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जा रही हैं. सन् 47 में अंग्रेज भले ही चले गए लेकिन लोगों को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं छोड़ गए. आजादी के बाद देश में ऐसा वर्ग खूब फला-फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक़ समझता था.

2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद किया

पीएम मोदी ने आगे कहा, 2014 में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ... 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है. 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकल कर एक राष्ट्र अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है.

WATCH: भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का विपक्षी दलों पर हमला, कहा- कांग्रेस का तो कल्चर ही वंशवाद