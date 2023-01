UP BJP में शामिल होंगे नए चेहरे, संगठन में बदलाव के साथ फरवरी में मिशन 2024 की तैयारी होगी तेज

UP BJP News: दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी (BJP National Executive) की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी (UP BJP State Executive) में नई टीम और संगठन के बदलाव की तैयारी तेज हो गई है. अब जल्द ही बीजेपी (BJP) के संगठन में नए चेहरे नजर आएंगे. लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Chunav 2023) के मद्देनजर संगठन की कार्ययोजना को तैयार करने ने लिए भाजपा ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की है. यह बैठक 22 जनवरी को राजधानी लखनऊ (Lucknow) के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी. इस बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी. इस दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने और उनके कामकाज पर फोकस होगा.

फरवरी तक हो सकता है यूपी बीजेपी की नई टीम का गठन

22 जनवरी को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद होंगे. संगठन में भी बदलाव किए जाएंगे हैं. जिले से लेकर प्रदेश तक में संगठन में बदलाव होगा. सोशल मीडिया से लेकर आईटी सेल तक की बैठक की जा रही है. पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश तक सांगठनिक ढांचे पर फोकस किया जा रहा है. ओबीसी चेहरों को भी संगठन में जगह दी जाएगी. यानी साफ है मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है. बैठक के बाद प्रदेश भाजपा की नई टीम के गठन की कवायद शुरू करने के साथ नई टीम का गठन भी फरवरी तक किया जा सकता है. वहीं पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी की घोषणा भी जनवरी के अंत में की जा सकती है. प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के कार्यकाल की यह पहली प्रदेश कार्यकारणी बैठक होगी. इसमें योगी सरकार के समर्थन में राजनैतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

किस दिन होगी कौन सी बैठक

राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राज्यों में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 26 जनवरी, जिला कार्यसमिति की बैठक पांच फरवरी और मंडल समितियों की बैठक 12 फरवरी तक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. राष्ट्रीय कार्यसमिति में लिए गए निर्णयों का प्रदेश कार्य समिति अनुमोदन करेगी. उसमें प्रस्तावित प्रस्तावों पर चर्चा होगी. आगामी योजनाओं को प्रदेश में अंतिम रूप देने के बारे में मंथन होगा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. 2024 के मद्देनजर संगठन की कार्ययोजना भी की पेश जाएगी.

