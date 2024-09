अक्टूबर में फटाफट खरीद लो सोना, पुष्य नक्षत्र समेत सोना-चांदी खरीदने के कई शुभ मुहूर्त, कीमतों में भारी उछाल

Buy Gold Jewellry in October 2024: सोने को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. ऐसा कहते हैं कि सोना खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होता है.

हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदेंगे तो आपके घर परिवार के लिए अच्छा होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले और अक्टूबर के महीने में कब-कब सोना खरीदना शुभ रहेगा.

पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना होता है शुभ

पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है. यह नक्षत्र हर महीने आता है और ये सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है. गोल्ड खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है. शास्त्रों में इसे "राजा नक्षत्र" कहा जाता है क्योंकि यह धन और वैभव को आकर्षित करने वाला नक्षत्र है. यह नक्षत्र बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान, संपन्नता और सद्गुणों का कारक है. जब इस नक्षत्र में सोने की खरीदारी करते हैं तो आपकी धन संपत्ति में बढ़ोत्तरी होती है और शुभदायक होता है.

सोना खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र (Pushya Nakshatra to buy gold)

24 अक्टूबर

पुष्य योग में सोना खरीदने का मुहूर्त: 06:15 AM से 06:28 AM है

25 अक्टूबर

सोना खरीदने के लिए गुरू पुष्य योग: 06:28 AM से 06:28 AM है. इस नक्षत्र की अवधि कुल 24 घंटे और 01 मिनट की है. इस नक्षत्र में भी शुभ समय है.

पुष्य नक्षत्र के साथ शुभ चौघड़िया मुहूर्त

सुबह मुहूर्त (शुभ): 06:28 AM से 07:52 AM

सुबह मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत: 10:41 AM से 02:54 PM

अपराह्न मुहूर्त (शुभ): 04:18 PM से 05:42 PM

शाम मुहूर्त (अमृत, चर): 05:42 PM से 08:54 PM

25 अक्टूबर: रात्रि मुहूर्त (लाभ): 12:05 AM से 01:41 AM

धनतेरस मुहूर्त (Dhanteras Muhurta to buy gold)

धनत्रयोदशी के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिएच

शुभ मुहूर्त: 10:31 AM से 06:32 AM, अक्टूबर 30 तक है. इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 20 घंटे 01 मिनट की होगी. धनतेरस पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी जान लेते हैं.

धनत्रयोदशी में शुभ चौघड़िया मुहूर्त (Auspicious Choghadiya Muhurta in Dhantrayodashi)

सुबह का मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत): 10:31 AM से 01:28 PM

अपराह्न मुहूर्त (शुभ): 02:51 PM से 04:15 PM तक रहेगा.

शाम का शुभ मुहूर्त (लाभ): 07:15 पी एम से 08:51 PM तक होगा.

30 अक्टूबर 2024

रात का मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर): 10:28 PM से 03:18 AM तक रहेगा.

सोना खरीदने के लिए धनतेरस मुहूर्त (Dhanteras 2024 Muhurta to buy gold)

30 अक्टूबर 2024 को भी है.

धनत्रयोदशी के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

06:32 AM से 01:15 PM बजे का है. इस दिन सिर्फ 06 घंटे 43 मिनट ही सोने की खरीदारी के लिए मिलेंगे.

धनत्रयोदशी में शुभ चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का मुहूर्त (शुभ): 10:41 AM से 12:05 PM

सुबह का मुहूर्त (लाभ, अमृत): 06:32 AM से 09:18 AM तक है.

सोना खरीदने का महत्व (Importance of buying gold)

सोना को सिर्फ धातू के रूप में ही नहीं जाना जाता है बल्कि गोल्ड जीवन में सुख-समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है. पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदने का अर्थ है देवी लक्ष्मी की कृपा पाना. शास्त्रों के अनुसार, पुष्य नक्षत्र में किया गया सोने का निवेश भविष्य में कई गुना लाभ देता है. परिवार में खुशहाली आती है और घर और जीवन से निगेटिव ऊर्जा खत्म होती है.ज्योतिषाचार्यों का भी मानना है कि इस दिन सोना खरीदने से आर्थिक उन्नति होती है.

अगस्त महीने से अब तक कितने बढ़े दाम

01 अगस्त

22 कैरेट-64,465

24 कैरेट-70,051

31 अगस्त

22 कैरेट-67,710

24 कैरेट-73,319

26 सितंबर

22 कैरेट-70,760

24 कैरेट-77,180

(प्रति je ग्राम)

इससे साफ है कि दो माह में 22 कैरेट गोल्ड का एक तोला रेट में 6 से 7 हजार के बीच दाम बढ़े हैं. वहीं 24 कैरेट की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. गोल्ड के रेट करीब-करीब 7 से 8 हजार के बीच बढ़े हैं.

Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारियां अलग-अलग और इंटरनेट से ली गई है. सोना खरीदने का पुण्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त पंचांग और ज्योतिष पर आधारित हैं. Zeeupuk इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है. इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है.