New Year से पहले Covid को लेकर UP में अलर्ट, कोरोना की ताजा गाइडलाइन जारी कर जनता को किया सतर्क

Covid Alert in UP: चीन में फिर से कोविड का प्रकोप (China Covid Outbreak) बढ़ने लगा है. इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak) ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी (Alert in UP) किया है. स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग जांच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाने को कहा है. संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जांच कराई जाएगी. कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेंसिंग होगी ताकि वायरस के वैरिएंट का पता लगाया जा सके.

विदेश यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाने के निर्देश

बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रभावित देश से आने वाले यात्रियों की जांच सुनिश्चित की जाये. जीन सीक्वेंसिंग कराई जाये. इससे नए वैरिएंट का सटीक पता लगाया जा सके. सर्दी-जुकाम और बुखार समेत अन्य लक्षण वाले यात्रियों को चिन्हित करें. कोविड संदिग्ध के नमूने लेकर जांच कराई जाए. इस दौरान यात्रा से लौटे लोगों को होम आईसोलेशन में रहने की सलाह दी जाये. इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाने का निर्देश दिया है. 12 से 14 दिन तक उनकी सेहत का हाल लेने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें उपचार उपलब्ध कराने को कहा है.

जांच व उपचार के इंतजाम करें

ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया कि कोविड संक्रमितों की भर्ती की व्यवस्था करें. ऑक्सीजन से लेकर आरटीपीसीआर, सीटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी की जांच से जुड़े संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था कर लें. मास्क, पीपीई किट व ग्लब्स आदि भी पर्याप्त मात्रा में जुटा लें. उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की व्यवस्था करें.

सर्तक रहें

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन में संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ गया है. सावधानी बरतकर कोविड के खतरों से खुद को बचा सकते हैं. भीड़-भाड़ में बिना जरूरत जाने से बचें. मास्क लगाकर ही बाहर निकलें. उन्होंने कहा कि जागरूकता से कोरोना को मात दी जा सकती है. सतर्कता बरतें. दिशा-निर्देशों का पालन करें. इससे आसानी से संक्रमण से मुकाबला किया जा सकता है.

