'YashoBhoomi' का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, Convention हॉल में बैठ सकेंगे 11 हजार लोग, जानें और क्या है खास

Yashobhumi Convention Center: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 17 सिंतबर यानी आज दिल्ली के द्वारका में एशिया के सबसे बड़े इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICEC) 'यशोभूमि' का उद्घाटन करेंगे. यह कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है. यह दुनिया के सबसे बड़े MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) सेंटर में से एक होगा. इसके अलावा पीएम आज द्वारका सेक्टर -21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर -25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी इनॉगरेशन करेंगे.

यशोभूमि-विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा

नया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के द्वारका सेक्टर -25 एक अंडर ग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों से जोड़ता है. जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा. दरअसल, देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है. ऐसे में 'यशोभूमि' से इस कवायद को बढ़ावा मिलेगा.

कन्वेंशन सेंटर की खासियत (Specialty of convention center)

कन्वेंशन सेंटर (convention center) की सीलिंग पर ब्लू कलर का डिजाइन बना हुआ है. इस सेंटर में 11000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं. इसमें 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉलरूम और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं. इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ रुपये है. इसकी छत को तांबे के साथ डिज़ाइन किया गया है. इसमें रोशनदानों के जरिए रोशनी आएगी. यह 219 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है. कन्वेंशन सेंटर में देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगाी. इसके फर्श पर भारतीय संस्कृति से प्रेरित चीजों का प्रयोग किया गया है.

