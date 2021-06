इनकम टैक्स की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट लॉन्च, जानें इस पोर्टल में क्या है खास?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार रात 8.45 पर आयकर विभाग (Income Tax Department) का नया पोर्टल www.incometax.gov.in लॉन्च कर दिया. इस पोर्टल के लॉन्च होने से टैक्सपेयर्स को आईटीआर भुगतान करने में आसानी होगी. पोर्टल के साथकई और आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. आयकर विभाग का कहना है कि नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली है और इसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं.

यूपी की सहकारी चीनी मिलों में निकली भर्तियां, अभ्यर्थी 15 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन

वेबसाइट एड्रेस बदलकर हुआ incometax.gov.in

इनकम टैक्स फाइलिंग की पुरानी वेबसाइट पिछले 6 दिनों से बंद थी, यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे और 7 जून, 2020 से इस नए ई-फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया. पहले वेबसाइट एड्रेस incometaxindiaefiling.gov.in था, जो अब बदलकर incometax.gov.in हो गया है.

पोर्टल पर कई नई सेवाएं देखी जा सकती हैं जैसे चयन और प्री-चैटबॉट सुविधा, पोर्टल पर टैक्स का भुगतान करने के कई तरीके, उपयोगकर्ता मैनुअल और वीडियो के साथ उन्नत सहायता करने के अच्छे तरीके, उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड, सुरक्षित और आईटीआर चयन और पहले से भरे हुए आईटीआर में लॉगिन और विज़ार्ड-आधारित सहायता के लिए कई विकल्प हैं.

सालियां हो तो ऐसी, जूते चुराए नहीं छीनने के लिए जीजा से ही भिड़ गईं और फिर आपस में ही हो गई गुत्थम-गुत्था

नई वेबसाइट का लुक नीट एंड क्लीन

नई वेबसाइट का लुक काफी नीट और क्लीन है. इसका कलर पैलेट नीला और सफेद रखा गया है. इसमें ऊपर के बार में Individual/HUf, Company, Tax Professionals & Others, Downloads और Help का टैब है. इसके नीचे नए पोर्टल का एक गाइडेड टूर दिया गया है. इसके अलावा प्रोफाइल अपडेट करने, शिकायतें दर्ज कराने और आईटीआर भरने के लिए एक पहले से भरा हुआ फॉर्म उपलब्ध कराया गया है.

We are as excited about the new portal as our users!

We are at the final stages in the roll-out of the new portal and it will be available shortly. We appreciate your patience as we work towards making it operational soon.NewPortal

— Income Tax India (IncomeTaxIndia) June 7, 2021