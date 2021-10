Lakhimpur Kheri Incident: चारों किसानों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई, किसी को नहीं लगी थी गोली

लखनऊ: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए चारों किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी मृतक को गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है. पीएम रिपोर्ट में डंडो की पिटाई से बैक बोन और गले की हड्डी में चोट लगने, पिटाई की वजह से दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग होने, शरीर में अन्य कई जगह अंदरूनी चोट लगने, एक्सीडेंटल इंजुरी, सर पर घारदार हथियार से वार होने, आपाधापी में शरीर के दूसरे अंगों पर चोट लगने के कारण मृत्यु होने की बात कही गई है.

लखीमपुर ​खीरी हिंसा में 1 पत्रकार समेत 9 लोगों की मौत हुई

बीते 3 अक्टूबर की शाम लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में किसान पक्ष के 4 सदस्य और अजय मिश्रा टेनी के 3 कार्यकर्ता व ड्राइवर शामिल हैं. इस हिंसा में घायल एक पत्रकार की 4 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई.

संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था गोली लगने से मौत का दावा

संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया था कि 4 किसानों में से एक की हत्या केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष (मोनू) मिश्रा ने गोली मारकर की है. अन्य किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारा गया है. हालांकि किसानों के शव की पोस्टमार्टम सामने आने के बाद गोली मारने की बात अफवाह साबित हुई है. अन्य मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द सामने आ जाएगी.

संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी की गई थी प्रेस विज्ञप्ति

संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ''उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एक क्रूर और अमानवीय हमले में भाजपा के केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे, उनके चाचा और अन्य गुंडों से जुड़े वाहनों का काफ़िला कई प्रदर्शनकारियों को कुचल गया. बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष (मोनू) मिश्रा ने एक किसान की गोली मार कर हत्या कर दी.''

Samyukta Kisan Morcha claimed that one of the three farmers was shot dead by MoS Ajay Mishra Teni's son, Ashish (Monu) Mishra, while the others have been allegedly run over by vehicles in Lakhimpur Kheri

— ANI UP (@ANINewsUP) October 3, 2021