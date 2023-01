Miss Universe 2022: भारत का सपना टूटा, अमेरिका की आर बॉनी ग्रेब्रिएल बनीं मिस यूनिवर्स 2022, हरनाज कौर ने पहनाया ताज

Miss Universe 2022: मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट का ऐलान हो गया है. 71वां मिस यूनिवर्स खिताब अमेरिका की आर बॉने ग्रेब्रिएल (71st Miss Universe R'bonney Gabriel) को मिला है. ग्रेब्रिएल ने दुनियाभर की 84 कंटेस्टेंट्स को मात देते हुए यह ताज अपने नाम किया है. इस दौरान पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू (Harnaz Sandhu) ने उन्हें यह ताज पहनाया. फर्स्ट रनर अप का खिताब वेनेजुएला जबकि सेकेंड रनर अप डोमिनिकन रिपब्लिक को मिला है. वहीं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं दिविता राय सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद बाहर हो गईं.

दिविता ने 'सोने की चिड़िया' बन लोगों का खींचा था ध्यान

दिविता टॉप 16 तक पहुंच गई थीं, लेकिन टॉप 5 में जगह नहीं बना पाईं. वो इवनिंग गाउन राउंड से बाहर हो गईं. बता दें कि नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में दिविता राय ने 'सोने की चिड़िया' बन लोगों का ध्यान खींचा था. दरअसल, भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था, उनका आउटफिट उसी आइडिया पर बेस्ड था. सोशल मीडिया पर गोल्डन बर्ड बनीं दिविता की फोटोज को खूब पसंद किया गया. 71वें Miss Universe में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दिविता का जन्म मंगलौर, कर्नाटक में हुआ. उनकी उम्र 25 साल है. वह पेशे से एक आर्किटेक्ट और मॉडल हैं. दिविता मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं. 2018 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और सेकंड रनर अप रही थीं.

