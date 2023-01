Tips For Nails: जल्दी टूट जाते हैं नाखून तो इन टिप्स को करें फॉलो, हो जाएंगे सुंदर और शाइनी

How to Take Care of Nails: आपने ज्यादातर महिलाओं के लंबे नाखून देखें होंगे. अपने नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए महिलाएं तरह-तरह की नेल पॉलिश, नेल आर्ट का इस्तेमाल करती हैं. कई महिलाएं नेल एक्सटेंशन कराती हैं ताकि उनके हाथ खूबसूरत लगें. लेकिन नाखून की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो ये गंदे, कमजोर और भद्दे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार नेल्स टूट जाते हैं. अगर आप भी नाखून की समस्या से जूझ रहे हैं तो परेशान ना हों. हम आपके लिए कुछ घरेलू टिप्स लेकर आये हैं. जिसे फॉलो कर आप अपने नाखूनों को मजबूत और खूबसूरत बना सकते हैं.

नाखूनों का ऐसे रखें ख्याल (Tips For Healthy and Strong Nails)

1. नींबू के रस से करें मसाज

नींबू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन C मौजूद होता है. जो आपके स्किन के साथ-साथ आपके नाखूनों को बढ़ाने में मदद करता है. इसके लिए आप नींबू के रस से हाथ और पैरों के नाखूनों पर मसाज करें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. इससे आपके नाखून साफ भी हो जाएंगे.

2. जैतून का तेल

नाखून को मजबूत बनाने के लिए जैतून के तेल का भी काफी लाभदायक साबित हो सकता है. जैतून का तेल नाखूनों को बढ़ाने के साथ-साथ मजबूत भी बनाता है. इसके लिए आप रात में सोने के समय तेल से 5 मिनट तक नाखूनों का मसाज करें. हाथों में दस्ताने पहने लें. इसके बाद सुबह उठकर गुनगुने पानी से धो लें. इससे आपको हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट नजर आ जाएगा.

3. सही डाइट लें

आपके खानपान का असर आपकी बॉडी के साथ-साथ नाखूनों पर भी पड़ता है. ऐसे में ल्टीविटामिंस और मिनरल्स से युक्त भोजन करें. इनकी कमी नाखूनों के साथ-साथ आपकी सेहत पर बुरा असर डालती है.

4. पानी पिएं

अगर आपका शरीर हाइड्रेटेड है, तो नाखून प्राकृतिक रूप से मॉइश्चराइज रहते हैं. इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके नाखूनों के लिए बेहद जरूरी है.

5. बायोटीन सप्लीमेंट लें

बायोटीन को विटामिन H और विटामिन B7 भी कहते हैं. यह बाल और नाखून को मजबूत बनाता है. ऐसे में नाखून की सेहत को बनाए रखने के लिए आप बायोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें.

Nail Hygeine का यूं रखें ख्याल

हाथों को साफ करते समय नाखूनों को भी साफ करें. नाखूनों को इस तरह साफ करें जिससे उसके अंदर मौजूद धूल, मिट्टी निकल जाए. नाखूनों को हेल्दी रखने के लिए उनमें मॉइस्चराइजर लगाएं. बहुत ज्यादा नेल पॉलिश, नेल रिमूवर, ग्लिटर आदि के इस्तेमाल से नाखून ड्राई और बेजान हो सकते हैं. ऐसे में सोच-समझकर इन चीजों को खरीदें और इस्तेमाल करें. अच्छी क्वालिटी की नेल पॉलिश ही इस्तेमाल करें. नाखून साफ और स्वस्थ रखने के लिए मेनिक्योर कराएं. नाखूनों को टूल्स के तौर पर इस्तेमाल ना करें. आमतौर पर हम बॉटल खोलने से लेकर किसी टाइट पैक्ड पैकेजिंग को खोलने के लिए नाखून का इस्तेमाल करते हैं, जो नेल्स को कमजोर करता है.

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. zee upuk इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

