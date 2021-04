सोशल मीडिया पर उठी अजीत डोभाल को भारत रत्न देने की मांग, ट्विटर पर जोरदार समर्थन

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर सभी लोग अपनी राय बेबाकी से रखते हैं. खासकर ट्वीटर एक ऐसा जरिए बन गया है जहां पर लोग अपनी राय रखने के साथ तर्क-वितर्क भी करते हैं. ट्विटर पर बुद्दिजीवी वर्ग अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर आते हैं और फिर इस पर शुरू हो जाती है बहस. ओपन प्लेटफार्म होने के कारण सब अपनी राय भी देते हैं और विरोध भी जताते हैं.

उठी डोभाल को भारत रत्न देने की मांग

इसी क्रम में एक नया मुद्दा ट्वीटर पर ट्रेंड हो रहा है भारत रत्न को लेकर, इस बात को सोशल मीडिया पर उठाने वाले का नाम है मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा. इन्होंने एनएसए अजीत डोभाल को भारत रत्न देने की मांग की है. डोभाल को भारत रत्न देने की मांग जैसे ही ट्वीटर पर आई और इस बात को लेकर बहस छिड़ गई.

भारत रत्न देने की वकालत

गुरुवार शाम 6 बजे बिंद्रा ने डोभाल को भारत रत्न देने की वकालत करते हुए आधे घंटे का एक विडियो लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया. इसके समर्थन में 2,700 से ज्यादा लोग आए और लगभग इतने लाइक भी मिले. यू ट्यूब पर 6.5 लाख लोगों ने इस विडियो को देखा है. विवेक बिंद्रा ने ट्विटर पर लिखा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को हम भारत रत्न दिए जाने की मांग करते हैं. जुड़िए हमारी इस मुहिम से और इस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करिए.

विवेक का कहना है कि जिस तरह से कोरोना से बचने के लिए इम्युनिटी का होना जरूरी है उसी तरह से इंटरनल सिक्यूरिटी हेतू अजीत डोभाल का होना बहुत जरूरी है. उन्होंने डोभाल की तारीफ करते हुए आगे कहा कि कंधार, उरी से लेकर ढेर सारे सफल अभियानों और 2 दिन के अन्दर अभिनंदन की घर वापसी कराकर अजीत डोभाल ने देश का मान बढ़ाया है. इन सारी वजहों से इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए. अभी तक अजीत डोभाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

The most fearless and courageous NSA Ajit Doval sir should be awarded for his service to nation. He is an inspiration for youngsters like me.@narendramodi sir, Kindly award our previous gem with Bharat Ratna. #BharatRatnaForAjitDoval#RequestByDrVivekBindra pic.twitter.com/djWhbvdKeJ

