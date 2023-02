Rose Day 2023 Wishes: प्यार भरे इन मैसेजेस के जरिए अपने पार्टनर को करें विश, रोज डे सेलिब्रेशन को बनाएं रोमेंटिक

Rose Day 2023 Wishes: फरवरी की शुरुआत होते ही लोग वैलेंटाइन डे (Valentine's Day 2023) का इंतजार करते नजर आते हैं. वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी से एक हफ्ते पहले वैलेंटाइन वीक (Valentine Week 2023) शुरू हो जाता है. वैलेंटाइन वीक की शुरुआत रोज-डे (Rose Day Date 2023) से होती है. इस दिन प्रेमी एक-दूसरे को प्यार के प्रतीक के रूप में गुलाब देते हैं. किसी भी रिश्ते में या अपने प्यार का इजहार करने के लिए गुलाब से अच्छा क्या हो सकता है. किसी से प्यार का इजहार हो या किसी रूठे को मनाना हो, गुलाब आपकी बात सामने वाले के दिल तक पहुंचाने में मदद करता है. कपल्स, दोस्त, पति-पत्नी, भाई-बहन सभी एक-दूसरे के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं. इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को रोज डे की बधाई देते हैं. ऐसे में आप भी अपने पार्टनर को इस दिन खास मैसेज भेज सकते हैं.

रोज डे पर भेजें ये खास संदेश (Rose Day 2023 Wishes,Shayari)

1. बड़े ही चुपके से भेजा था,

मेरे महबूब ने मुझे एक गुलाब

कम्बख्त उसकी खुशबू ने

सारे शहर में हंगामा कर दिया !

Happy Rose Day 2023

2. आप मिलते नही Roz Roz,

आपकी याद आती है हर Roz,

हमने भेजा है Red Roz,

जो आपको हमारी याद दिलायेगा हर Roz!!

Happy Rose Day 2023

3. फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी

मुस्कुरा के गम भुलाना ज़िंदगी

जीत कर कोई खुश हो तो क्या हुआ

हार कर खुशियां मनाना भी ज़िंदगी

Happy Rose Day 2022

4. चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह,

नाम आपका रोशन रहे आफताब की तरह,

ग़म में भी आप हंसते रहें फूलों की तरह,

अगर हम इस दुनिया में न रहें आज की तरह.

रोज डे की शुभकामनाएं डियर

5. ना जाने कितने दिलों को

जोड़ देगा आज,

डाली से टूटकर वो एक

फूल गुलाब का…

Happy Rose Day 2023

यह भी पढ़ें- Valentine's Week 2023 Calendar: रोज डे से होती है वैलेंटाइन वीक की शुरुआत, यहां जानें कब है कौन सा दिन

6. Having you in my life is indeed a blessing. Happy Rose Day. May we remain together, forever.



7. Life is full of thorns; but with you beside me, it's just a garden of roses. Happy Rose Day!

8. "True love is like little roses, sweet, fragrant in small doses." - Ana Claudia Antunes.

9. Roses are Red, Violets are Blue, Make me feel special and I Will stick you like Glue. Happy Rose Day Wishes 2023 to you.

10. Happy Rose Day my dear! Hope your life blooms like these roses and is filled with happiness and love with your success.

यह भी पढ़ें- Rose Day 2023: फूल देने में ना बन जाएं Fool, जानें किसे देना है किस रंग का गुलाब

यह भी देखें- Watch: 6 से 12 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल, बनेंगे बिगड़े काम या मुश्किलें रहेंगी बरकरार