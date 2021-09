Tokyo Paralympics 2020: भारत के हिस्से एक और मेडल, प्रवीण कुमार ने टोक्यो में रचा इतिहास, ऊंची कूद में जीता सिल्वर

पवन कुमार त्रिपाठी/गौतमबुद्ध नगर: टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा साबित हुआ है. टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप में ग्रेटर नोएडा के निवासी दिव्यांग प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीतकर विश्व में दूसरा स्थान बनाया है. इससे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में दूसरी बार जीत हासिल की.

पैरालांपिक में प्रवीण कुमार ने लगाई हाई जंप

शुक्रवार सुबह मुकाबले के दौरान उन्होंने 2.07 मीटर की कूद लगाई. पुरुष हाई जंप टी-44 वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम-एडवर्ड्स जोनाथन ने 2.10 मीटर की कूद लगातर स्वर्ण पदक और पोलैंड के लेपियाटो मासिएजो ने 2.04 मीटर की कूद लगातर स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. पैरालांपिक में यह भारत का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है और कई सालों के बाद देश की मेडल टैली दोहरे अंक में पहुंच सकी है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

सिल्वर मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण को ट्वीट करके उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी. पीएम ने लिखा, ''पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर आप पर गर्व हैं प्रवीण। यह मेडल उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। उनको बहुत बधाई हो। भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं।''

Proud of Praveen Kumar for winning the Silver medal at the #Paralympics. This medal is the result of his hard work and unparalleled dedication. Congratulations to him. Best wishes for his future endeavours. #Praise4Para

— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2021