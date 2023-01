Unique Baby Names: 'अ' अक्षर से ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए यूनीक और ट्रेंडी नाम, यहां देखें लिस्ट

A letter Names For Baby: माना जाता है कि नाम का हर किसी के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है. मां-बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए एक प्यारा सा नाम (Unique Baby Names) चुनते हैं. माता-पिता के लिए बच्चे का नाम रखना सबसे कठिन, लेकिन मजेदार काम होता है. अगर आपके घर में भी बच्चा आने वाला है या आ चुका है और आप भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा नाम खोज रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद करने जा रहे हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए 'अ' अक्षर वाले नाम और उनके मतलब ( Baby Names With Meaning) बताने जा रहे हैं. इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, जो साल 2022 में काफी ट्रेंड में रहे. आप भी अपने बच्चों का नाम इस स्पेशल लिस्ट से चुन सकते हैं.

लड़कों के लिए 'अ' अक्षर वाले नाम (Unique Name For Baby Boy Starts with Letter 'A')

1. अवयुक्त- एक स्पष्ट दिमाग वाला

2. अथर्व- भगवान गणेश के नामों में से एक

3. अव्यान- भगवान गणेश के नाम में से एक

4. अश्विक- जो विजयी होने के लिए धन्य है

5. अनवित- दोस्त

6. आनय- भगवान विष्णु का नाम

7. अध्रिथ-जिसे सहारे की जरुरत नहीं हो

8. अक्शांत- हमेशा जीतने की चाह रखने वाला

9. अविर- जो शांति के लिए लड़ता है

10. अर्यांश- शानदार, बुद्धिमान

11. अक्षन्त- विजेता, समुद्र

12. अक्षोभ्य- शांत

लड़कियों के लिए 'अ' अक्षर वाले नाम (Unique Name For Baby Girl Starts with Letter 'A')

1. आर्वी- शांति

2. अनविका- शक्तिशाली और मजबूत

3. आयरा- सिद्धांत

4. आर्ना- देवी लक्ष्मी का एक और नाम है

5. अनिका- देवी दुर्गा

6. अरिका- धन और समृद्धि की देवी

7. अमायरा- राजकुमारी

8. अनाइशा- स्पेशल

9. अकीरा- सुंदर, शक्ति

10. अक्षता- अमर

11. अक्षा- देवताओं का आशीष

12. अजिता- एक विजेता

