Unique Baby Names: अपने बच्चे के लिए 'ब' या 'भ' अक्षर से ढूंढ रहे हैं मॉडर्न और ट्रेंडी नाम, यहां देखें लिस्ट

Unique Baby Name and Meanings: हर शख्स की पहचान उसके नाम से होती. बच्चे के दुनिया में आने पर माता-पिता अपने बच्चे को खूबसूरत सा नाम देते हैं. अगर आप भी नए-नए पेरेंट्स बने हैं और B लेटर से एक प्यारे और यूनिक नाम की तलाश कर रहे हैं तो परेशान ना हों. इस आर्टिकल में हम आपको बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए 'ब' और 'भ' अक्षर वाले नाम और उनके मतलब ( Baby Names With Meaning) बताने जा रहे हैं. इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, जो साल 2022 में काफी ट्रेंड में रहे. आप चाहें तो इनमें से एक नाम चुन सकते हैं.

लड़कों के लिए 'ब' अक्षर वाले नाम (Unique Name For Baby Boy Starts with Letter 'B')

बालादित्य: उगता हुआ सूरज.

बरुण: समुद्र के भगवान

बाव्येश- भगवान शिव

बिजॉय- आनंद से भरा हुआ

बिनॉय- विनम्र

बरिन- योद्धा

बिनल-राजकुमार, सुखी व्यक्ति

बनविक- शक्ति का रूप

बसित- विशाल, फैला हुआ

बद्रक- फूल, कोमल

लड़कों के लिए 'भ' अक्षर वाले नाम (Unique Name For Baby Boy Starts with Letter 'B')

भुवनेश- भगवान विष्णु

भवामन्यु- ब्रह्मांड के निर्माता

भूपेन- राजा

भूमिक- पृथ्वी

भूविक- स्वर्ग

भार्गव-शिव की शक्ति, चमक

भाविक- ईश्वर को समर्पित

भीयेन- अनोखा, अद्भुत

भानिश- दूरदर्शिता

भिवेश- बुद्धिमान, मेधावी

लड़कियों के लिए 'ब' और 'भ' अक्षर वाले नाम (Unique Name For Baby Girl Starts with Letter 'B')

बानी- पृथ्‍वी

बंधनी- जो एक साथ बांधे रखती हो

बिशाखा- कई शाखाओं के साथ, एक नक्षत्र

बीणा/बीना- संगीत के उपकरण

बिपासा-एक नदी

बननी- वन

बंदना- पूजा

बांधवी- दोस्त, हेल्पर

बामिनी- देवी लक्ष्मी

लड़कियों के लिए 'भ' अक्षर वाले नाम (Unique Name For Baby Girl Starts with Letter 'B')

भविशा- भविष्य

भानवी- सूर्य के वंशज

भवन्या- देवी दुर्गा

भार्वी- पवित्र तुलसी का पौधा

भाग्या- खुशी

भूमि- धरती

भौमी- देवी सीता

भैरवी- शास्त्रीय संगीत, देवी दुर्गा

भागीरथी- गंगा नदी

भगवंती- भाग्यशाली

भाग्या- भाग्य, विश्वास

