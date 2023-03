UP Covid Update: कोरोना मामले को बढ़ता देख योगी सरकार ने जारी किया अलर्ट, यूपी में एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 280 पार

UP Covid Update: उत्तर प्रदेश समेत देश भर में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है. यूपी के कुछ जिलों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई. जिसे योगी सरकार (Yogi Govt Alert on Corona) ने गंभीरता से लेते हुए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी एवं निजी अस्पतालों को सतर्क (Covid Alert in UP) रहने का निर्देश दिया है. प्रभावित जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही सांस से जुड़ी बीमारियों की सघन निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए हैं. बीते कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में आंशिक वृद्धि देखने को मिली है.

यूपी में एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 280 पार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कोविड केसों की एक्टिव संख्या 286 है, जो कल से 58 कम है. 18 मार्च को प्रदेश में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या 74 थी. गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में जिले में 12 नए मामले आए हैं. मार्च महीने में कुल 116 मामले सामने आए. जिलों में कुल एक्टिव केसों की संख्या 67 पहुंच गई है. 58 मरीजों का घर में इलाज चल रहा है. 7 लोग गाजियाबाद के अस्पताल और 2 लोग अन्य जगह भर्ती हैं.

योगी सरकार ने अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मरीजों को लेकर हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सैंपल संख्या लगातार बढ़ाई जाए. सभी जिलों के अस्पतालों में आने वाले बुखार, सांस सहित अन्य बीमारियों की मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी. जिलों की बीएसएल-2 लैब में कोविड सैंपल की जांच होगी. पॉजिटिव मरीजों के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजने के निर्देश जारी हुए हैं.

इन 6 जिलों में अलर्ट

वहीं, कोविड को लेकर हुई तैयारियों को परखने के लिए 11-12 अप्रैल को मॉकड्रिल किया जाएगा. इस मॉक ड्रिल का आयोजन लखनऊ ,कानपुर ,आगरा ,प्रयागराज, गोरखपुर ,वाराणसी में किया जाएगा. इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं

देशभर में कोविड केस (Covid Cases in India)

वहीं, पूरे भारत की बात करें तो बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 3,095 नए मामले आए. जिसके बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,15,786 हो गई है. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 15,208 पर पहुंच गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते दिन गोवा और गुजरात में एक-एक मरीज की मौत हुई है. जिसके बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,30,867 हो गई है.

भारत में संक्रमण की दैनिक दर 2.61 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 1.91 प्रतिशत है. देश में अभी 15,208 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.03 प्रतिशत है. आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.78 प्रतिशत है. अभी तक कुल 4,41,69,711 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है.

