U-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में UP की बेटी शैली सिंह का कमाल, लॉन्ग जम्प में जीता सिल्वर मेडल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की बेटी शैली सिंह ने अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में लॉन्ग जम्प इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. उन्होंने 6.59 मीटर की छलांग लगाई. स्वीडन की माजा आस्कग (6.60 मीटर) ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि यूक्रेन की मारिया होरिएलोवा (6.50 मीटर) ने कांस्य पदक जीता. नैरोबी में हो रहे अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत का यह तीसरा पदक है.

इससे पहले अमित खत्री ने 10,000 मीटर वॉक इवेंट में रजत पदक और 4x400m मिक्स्ड रिले टीम ने कांस्य पदक जीता. अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के इतिहास में भारत का यह सातवां पदक है. शैली ने 6.40 मीटर की छलांक के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहकर चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी. फाइनल मुकाबले में वह अपनी तीसरी छलांग में 6.59 मीटर की दूरी तय करने में कामयाब रहीं.

That is #ShailiSingh for you landing at 6.40m distance from the board & earning auto Q for Sunday's final of #WorldAthleticsU20

उन्होंने पहली और दूसरी छलांग में 6.34 मीटर की दूरी तय की. चौथी, पांचवीं और छठी छलांग फाउल रही, जबकि छठी छलांक 6.37 मीटर की रही. 17 वर्षीय शैली सिंह ने इस साल जून में 6.48 मीटर की छलांग के साथ राष्ट्रीय (सीनियर) अंतरराज्यीय चैम्पियनशिप जीती थी. अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के इतिहास में यह भारत का 7वां पदक है. इससे पहले सीमा अंतिल ने 2002 में डिस्कस थ्रो में कांस्य, नवजीत कौर ढिल्लों ने 2014 में डिस्कस थ्रो में कांस्य, नीरज चोपड़ा ने 2016 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड, हिमा दास ने 2018 में 400 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता था.

Many congratulations, Shaili! You came so close to Gold today, and I'm sure you have a long way to go

Congratulations to @anjubobbygeorg1 ma'am for your mentorship and guidance to Shaili https://t.co/05W7FPBfsV

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 22, 2021