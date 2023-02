Healthy Recipe: इस महाशिवरात्रि जरूर ट्राई करें सेब का हलवा, स्वाद के साथ बनाएगा सेहत भी, यहां जानें बनाने का तरीका

Mahashivratri 2023: फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2023 Kab Hai) महापर्व मनाया जाता है. इस साल 18 फरवरी (Mahashivratri Date) को यह पर्व मनाया जाएगा. शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिव-पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती हैं. इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं. व्रती अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं. आज हम आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं. आज हम आपके लिए सेब का हलवा (Apple Halwa) बनानी की रेसिपी लेकर आएं हैं, जो टेस्टी भी है और फायदेमंद भी है.

सेब का हलवा बनाने के लिए सामग्री (Seb Ka Halwa Banane ki Samagri)

पांच सेब

दो बड़े चम्मच घी

स्वादानुसार चीनी

एक कप फुल क्रीम दूध

आधा चम्मच दालचीनी पाउडर

दो चम्मच नारियल का पाउडर

ड्राई फ्रूट्स

इलायची पाउडर

सेब का हलवा बनाने की विधि (Seb Ka Halwa Banane ki Vidhi)

सबसे पहले सेब का हलवा बनाने के लिए उसका छिलका उतार लें. सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक कड़ाही में घी गर्म करें. अब इसमें काजू, बादाम हल्का सुनहरा होने तक भून लें और अलग कर लें. इसी कड़ाही में कटे हुए सेब डालकर मध्यम आंच में पांच मिनट तक पकाएं. अब इसमें दूध डालें और धीमे आंच पर 15 मिनट तक पकाएं. दूध में सेब के टुकड़े स्मैश करते रहें. टुकेड़े अच्छे से मैश हो जाए फिर इसमें स्वादानुसार चीनी डालें. कुछ देर चलाने के बाद दालचीनी पाउडर, नारियल पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. मिश्रण के गाढ़ा होने तक भूने. इसके बाद गैस बंद कर दें. आपका सेब का हलवा बनकर रेडी है. अह आप रोस्टेड बादाम से गार्निश कर सर्व करें.

सेब के हैं कई फायदे

"An apple a day keeps the doctor away " यानी रोज सेब खाइए और डॉक्टर्स से दूर रहिए. इसमें लाइन में बहुत सच्चाई है. सेब के सेवन से ना सिर्फ शरीर हेल्दी रहता है, बल्कि एनर्जी भी मिलती है. विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर सेब काफी सेहतमंद होता. इसके सेवन से आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है. सेब खाने से निमोनिया के बैक्टीरिया से बचा जा सकता है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. इसके सेवन से चेहरे पर ग्लो आता है. हालांकि, कई बार लोग सेब खा-खाकर बोर हो जाते हैं. ऐसे में आप सेब को नए तरीके से खा सकते हैं. यकीन मानिए घर में बड़े हों या बच्चे सभी को सेब का हलवा बहुत पसंद आएगा.

