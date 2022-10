WhatsApp Down: भारत में व्हाट्सएप करीब एक घंटे से डाउन, Twitter पर आई मीम्स की बाढ़, लोग ले रहे मजे

Whatsapp Down in India: पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp का सर्वर डाउन हो गया है. लोगों को मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कत हो रही है. यूजर्स ट्विटर पर WhatsApp डाउन होने की शिकायत लोग भी कर रहे हैं. #whatsappdown ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ व्हाट्सएप डाउन होते ही मीम्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स तरह-तरह के मीम बना रहे हैं.

वायरल हो रहे हैं Memes

When WhatsApp down public reaction to mark Zuckerberg #whatsappdown pic.twitter.com/Ilj2m1GPuB — Rajkumar (@ParthShukla0198) October 25, 2022

ठीक होने में लग सकता है समय

जानकारी के मुताबिक, भारत के अलावा पाकिस्तान और ब्रिटेन में भी व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है. मेटा ने बताया कि सर्वर ठीक करने की कोशिश जारी है. इसमें करीब एक घंटे का समय लग सकता है.

ट्विटर पर Downdetector ने लिखा है कि WhatsApp को लेकर यूजर्स 3:17 AM EDT से कह रहे हैं कि ये बंद हो गया है. भारत में करीब एक घंटे से लोग वॉट्सऐप पर मैसेज नहीं सेंड कर पा रहे हैं. हालांकि, व्हाट्सएप की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.