मॉनसून के आते ही कई जगह पसरा मातम, बिजली की चपेट में आने से 22 लोगों की मौत

Death due to Lightning in UP: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से कई बच्चे, बड़ों और बुजुर्गों की मौत हो गई है. एक तरफ जहां बारिश से मौसम सुहाना हो रहा ह, तो दूसरी तरफ इसकी वजह से कई जगहों पर मातम पसरा हुआ है. पढ़ें खबर...