CM Yogi का मिशन ड्रग माफिया: नशे का कारोबार करने वालों की खैर नहीं, पब्लिक प्लेस में लगेंगे पोस्टर, जब्त होगी संपत्ति

Action on Drug Mafia in UP: मुख्यमंत्री योगी ने अवैध शराब तथा ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि इसमें संलिप्त माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. इस अभियान में चिन्हित अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाए. इसके साथ ही उनके सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर्स लगाए जाएं ताकि राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर रहे ऐसे अपराधियों को समाज में सबक सिखाया जा सके.