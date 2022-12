Akasa Air: क्रिसमस से मिलेगी सस्ती हवाई यात्रा की सौगात, UP में नई एयरलाइन का हवाई यात्रियों को तोहफा

शुभम पांडे/लखनऊ: राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) की कंपनी अकासा एयर 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में भी उड़ान भरने जा रही है. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Chaudhary Charan Singh International Airport) से अकासा एयर दो उड़ानें शुरू करने जा रही है. डीजीसीए से अकासा एयर को बेंगलुरू और मुंबई की उड़ान सेवाएं शुरू करने का कमर्शियल आपरेशन लाइसेंस मिल गया है. लखनऊ एयरपोर्ट ने भी एटीसी की रिपोर्ट के बाद कंपनी के रूट और शेड्यूल को अनुमति प्रदान कर दी.

अकासा एयर की 25 दिसंबर से वन स्टाप सेवा

अकासा एयर लखनऊ से 736 मैक्स श्रेणी के विमान से अपनी शुरुआत करेगा. कंपनी के बेड़े में इस समय 10वें विमान की डिलीवरी हुई है. अकासा एयर की 25 दिसंबर से वन स्टाप सेवा शुरू होगी.

ट्वीट में शेयर की एयरक्राफ्ट के शामिल होने की जानकारी

कुछ समय पहले अकासा एयर (Akasa Air) ने अपने एक ट्वीट में नए एयरक्राफ्ट के शामिल होने की जानकारी शेयर की थी. खबर के मुताबिक, एयरलाइन फिलहाल 11 डेस्टिनेशंस पर अपनी सर्विस दे रही है. एयरलाइन हर रोज कुल मिलाकर 64 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है,जिसमें 16 नॉन-स्टॉप फ्लाइट शामिल हैं. एयरलाइन का कहना है कि अब तक 5 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है.

Thrilled to announce the arrival of our 10th aircraft! Our family continues to grow and here’s to achieving many such milestones. Thank you for your support! #ItsYourSky #AkasaAir pic.twitter.com/PTCIn5euLq

— Akasa Air (@AkasaAir) December 20, 2022