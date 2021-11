Viral Video: स्कूल में पेंसिल चोरी होने पर थाने पहुंचा मासूम, बोला- 'इस लड़के के खिलाफ केस लिखकर भेज दो जेल'

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर अक्सर फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Viral Video) के करनूल जिले से सामने आया है. वीडियो में एक बच्चा पेड्डाकबादुर पुलिस थाने (Student reached Police Station) पहुंचा. यहां उसने अपने क्लासमेट के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे जेल भेजने की मांग करने लगा. उसने आरोप लगाया कि उसका एक सहपाठी रोज उसकी पेंसिल चुरा लेता है. ऐसे वो अब तक वह तीन पेंसिल चुरा चुका है. शिकायत दर्ज करने की मांग करने वाले बच्चे की मासूमियत देखकर पुलिसकर्मी ने उसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

'केस लिखकर जेल भेज दो'

वीडियो तेलुगु भाषा में है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे मासूमियत से कहता दिख रहा है कि उसके बैग से रोज ये लड़का पेंसिल चुरा लेता है. उसने कई बार वार्निंग भी दी लेकिन ये नहीं सुधर रहा है. बच्चे ने वीडियो में आगे कहा कि 'इसीलिए इसके खिलाफ केस लिखकर इसे जेल भेज दो.

देखें VIRAL VIDEO:-

Even Primary School Children trust #APPolice:

There is a paradigm shift in the attitude,behaviour&sensitivity of AP Police in way of giving confidence& reassurance to the people of #AP

AP Police stays as No1 in #SMARTPolicing in the country in @IPF_ORG Survey 2021 only testifies pic.twitter.com/Zs7CQoqqOI

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) November 25, 2021