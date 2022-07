Bahraich: देहज में नहीं मिली मोटरसाइकिल, ससुराल वालों ने बहू को पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट, केस दर्ज

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहराइच जिले (Bahraich District) के थाना रामगांव इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत की घटना से हडक़म्प मच गया. मृतका के परिजनों ने दहेज (Dowry) की खातिर हत्या करने का संगीन आरोप लगाया है. वहीं मृतका के परिजनों की तहरीर पर मृतका के पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस (police) मामले की पड़ताल में जुटी हुई है.

यहां का है पूरा मामला

ये पूरा मामला बहराइच जिले के थाना रामगांव इलाके (Ramgaun) का है, जहां के भग्गूपुरवा तारापुर खुर्द गांव में थाना मटेरा क्षेत्र (Matera) के रहने वाले पुत्तन खां अपनी 24 साल की बेटी जामदुल का निकाह अली रजा उर्फ खन्नु के साथ किया था. मृतका के भाई (Brother) का कहना है कि छह साल पहले शादी हुई थी. मृतका का कोई बच्चा नहीं हैं. निकाह के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल और नकदी की मांग कर रहे थे.

मृतका के परिजनों ने लगाए ये आरोप

मृतका के परिजनों (relatives of the deceased) का आरोप है कि दहेज (Dahej) की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी की हत्या उसके ससुराल वालों (In Laws) ने कर दी है. मृतका के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही बाइक और पैसे की डिमांड कर रहे थे. भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल वालों ने मेरी बहन को पीट-पीट कर मार डाला है. कई जगह चोट के निशान हैं. इस मामले में मृतका के पति (Husband) और सास-ससुर (sas-sasur) के खिलाफ रामगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी फरार हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी नजर, एक क्लिक पर पढ़ें 24 जुलाई के बड़े समाचार

WATCH LIVE TV