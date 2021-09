भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत को बताया ठग, बोले- कथित किसान आंदोलन को कांग्रेस की फंडिंग

नई दिल्ली: भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने भारत बंद का विरोध करते हुए राकेश टिकैत व संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य किसान नेताओं पर जमकर हमला बोला है. भाकियू (भानु) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान नेताओं के इस भारत बंद से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि क्या भारत बंद करके यह (राकेश टिकैत) अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहते हैं.

टिकैत भारत में तालिबानी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं

भानु प्रताप ने कहा कि आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया. लगता है कि राकेश टिकैत भी भारत में उस तरह की गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं. इनकी सोच तो ठीक नहीं लगती है. भानु प्रताप सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत खुद को किसान नेता कहते हैं और फिर भारत बंद की घोषणा करते हैं, जो अर्थव्यवस्था और किसानों को प्रभावित करता है. इससे किसी का भला भी कैसे होता है. वह इस तरह की गतिविधियों को जारी रखते हुए तालिबान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं.

राकेश टिकैत को ठग, आंदोलन को कांग्रेस सरकार की फंडिंग

उन्होंने कहा कि मैं भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का आह्वान करता हूं कि भारत बंद का सहयोग ना करें, इसका विरोध करें. ऐसे संगठन जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं उनको सरकार दबाने की कोशिश करे. भानु प्रताप सिंह कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत पर लगातार हमला बोलते रहते हैं. उन्होंने राकेश टिकैत को ठग बताया और आरोप लगाया कि किसान आंदोलन पंजाब की कांग्रेस सरकार की फंडिंग से चल रहा है.

#WATCH | "...They (Rakesh Tikait) call themselves 'kisan neta & then announce Bharat Bandh, which affects economy & farmers. How does it even benefit anyone? They want to follow in footsteps of Taliban by continuing similar activities...": Bhanu Pratap Singh, BKU-BHANU President pic.twitter.com/WQri1UMAH4

— ANI (@ANI) September 27, 2021