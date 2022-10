UP By elections: गोला गोकर्णनाथ से लगातार 5 बार जीते थे अरविंद गिरि, सीट पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान

By-elections 2022 : निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की खाली सात विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है. इसमें उत्तर प्रदेश की गोला-गोकर्णनाथ सीट भी शामिल है. इसको लेकर 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी. उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं. 3 नवंबर को वोटिंग होगी. जिसके नतीजे 6 नवंबर को जारी किए जाएंगे.

इन सीटों पर होगा विधानसभा उपचुनाव

उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट समेत सात सीटों पर चुनाव होगा. जिसमें महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व, बिहार की मोकामा और गोपालगंज सीट, हरियाणा की उदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोड सीट और ओडिशा में धामनगर सीट पर उपचुनाव होगा.

By-elections to 7 Assembly seats across 6 States to be held on 3rd November, results on 6th November pic.twitter.com/6ezM1WHDqV

— ANI (@ANI) October 3, 2022