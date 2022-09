Cheetah Voice: 'दहाड़' की जगह 'म्याऊं-म्याऊं' सुन आप भी हुए कन्फ्यूज, तो जानें कैसी होती है चीते की आवाज, देखें वीडियो

What Cheetahs Sound Like: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं. उनके जन्मदिन पर 70 साल बाद नामीबिया (Namibia) से आठ चीते भारत आए. चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Cheetah in Kuno National Park) में रखा गया है. वहीं, सोशल मीडिया पर भारत आए चीतों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद मीम्स की बाढ़ आ गई है. लोग चीतों के आवाज को लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं. दरअसल, वीडियो में चीता बिल्ली की तरह ही "म्याऊं-म्याऊं" बोल रहे थे, जिसे देखकर लोग कहने लगे यह तो बिल्ली की तरह बोल रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि अफ्रीका से बड़ी बिल्ली भेज दी गई हो. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर चीते की आवाज होती कैसी है?

कैसी होती है चीते की आवाज?

चीता कैट्स यानी बिल्ली फैमिली का ही एक सदस्य है. इस फैमिली में बल्ली के अलावा तेंदुआ, बाघ और शेर आते हैं. ये सभी जानवर एक-दूसरे से काफी मिलते हैं. ऐसे में लोग यह मान लेते हैं कि चीता भी शेर या बाघ की तरह दहाड़ता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. चीतों की आवाज काफी हद तक बिल्लियों से मिलती-जुलती है. वह भी म्याऊं-म्याऊं करते हैं. हालांकि, उनकी आवाज बिल्लियों की तुलना में थोड़ी भारी होती है. इसके अलावा चीते चिड़ियों, कुत्तों और सांप की तरह फुंफकारने जैसी कई आवाज निकालते हैं. कुछ बड़े चीते गुर्राते भी हैं. एक स्टडी के मुताबिक, प्यार, खतरा, गुस्सा, डर और दर्द में चीते जरूरत के मुताबिक अलग-अलग आवाजें निकाल सकते हैं. असल में चीते की आवाज कैसी होती है, नीचे दिए गए वीडियो में आप सुन सकते हैं.....

यहां जानें बिग कैट्स में अंतर

बड़ी बिल्लियों का वैज्ञानिक परिवार है, द फेलिडे फैमिली (The Felidae Family). इस फैमिली में दो तरह की बिल्लियां होती हैं. पहली दहाड़ने और गुर्राने वाली बिल्लियां (Roaring Cats), दूसरी म्याऊं-म्याऊं करने वाली बिल्लियां (Purring Cats). दहाड़ने वाली बिल्लियों में शेर, बाघ, जगुआर और तेंदुए आते हैं. हालांकि, आदतन केवल शेर ही दहाड़ता है. वहीं चीता, कूगर व डोमेस्टिक कैट म्याऊं-म्याऊं करने वाली कैटेगरी में आते हैं. लेकिन चीता और भी कई आवाज निकाल लेता है. कह सकते हैं कि ऐसी बिग कैट जो दहाड़ नहीं सकती, वह चीता है.

यहां सुनें टॉप 10 बिग कैट्स की आवाज

दुनिया के सिर्फ सात देशों में पाए जाते हैं चीते

दुनिया के सिर्फ 7 ही देशों में चीता पाया जाता है. मध्य ईरान में करीब 50 चीते रहते हैं जबकि 7 हजार के करीब चीते अफ्रीका के 6 देशों में पाए जाते हैं. दक्षिण अफ्रीका के अलावा मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी चीते पाए जाते हैं. बोत्स्वना और अंगोला में भी चीते शिकार करते हैं और शान से रहते हैं. बता दें कि साल 1952 में भारत से चीता विलुप्त हो गया था.