UP Mayor Meeting:सीएम योगी लेंगे राज्य के सभी मेयर की क्लास, दी जाएगी अर्बन डेवलपमेंट की जानकारी

UP Mayor Meeting: नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. प्रदेश की सभी 17 नगर निगम में उसने कब्जा जमाया है. इसी क्रम में सभी मेयर को लखनऊ बुलाया गया है. इन सभी की पाठशाला लगाई जाएगी. नगर विकास विभाग द्वारा यह ट्रेनिंग दी जाएगी.