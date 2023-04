CSK vs SRH Head To Head: चेन्नई-हैदराबाद के बीच होगी रोमांचक जंग, देखें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी

CSK vs SRH Head To Head: चेन्नई सुपरकिंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने-सामने होंगी. सीएसके ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत जबकि 2 हार का सामना करना पड़ा. जानिए CSK vs SRH का रिकॉर्ड कैसा रहा है.