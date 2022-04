'फाइव क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर' में इन दो भारतीयों का नाम हुआ शामिल, क्या आप जानते हैं उनका नाम! ऐसे ही सवालों का जानें जवाब

Current Affairs Questions: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको दिन-रात मेहनत करनी होती है, लेकिन उसके बाद भी सफलता की राह आसान नहीं होती. Current Affairs किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी मैरिट को सुधार सकता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. सीरीज के इस भाग में हम आपके लिए Current Affairs के कुछ जरूरी सवाल ले कर आए हैं. ये सवाल आपकी तैयारी में मदद करेंगे साथ ही आपकी तैयारी कितनी है इसे भी टेस्ट करेंगे.

सवाल: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX India) का आयोजन कब किया गया?

जवाब: 18 अप्रैल, 2022.



सवाल: विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: 23 अप्रैल 2022.

सवाल: विजडन अल्मनैक ने वर्ष 2022 के लिए किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को'फाइव क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर' चुना है?

जवाब: रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह.

सवाल: नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है?

जवाब: बबीता सिंह को.

सवाल: भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां किया गया?

जवाब: गुजरात के गांधीनगर में.

सवाल: BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण का ऐलान कहां के लिए किया है?

जवाब: शिंकू ला दर्रे पर.

सवाल: SAANS(Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) Campaign क्या है?

जवाब: SAANS कर्नाटक सरकार का अभियान है, जिसमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है.

सवाल: इनविक्टस गेम्स (Invictus Games) 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है?

जवाब: नीदरलैंड में.

सवाल: एल-रूट सर्वर (L-root Server) प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है?

जवाब: राजस्थान.

सवाल: हाल ही में खबरों में रहीं सामिया सुलुहू हसन (Samia Suluhu Hassan) किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं?

जवाब: तंजानिया.

