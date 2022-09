खुशखबरी! लखनऊ और प्रयागराज के लिए गाजियाबाद से जल्द शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, जोरों पर तैयारियां

Direct Flight for Lucknow and Prayagraj from Ghaziabad: गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जल्द ही प्रयागराज और लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी.