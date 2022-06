जानें आकाशीय बिजली से बचने के तरीके, इसकी चपेट में आने वाले हैं या नहीं यह भी चलेगा पता

How to Protect yourself from Lightning: आप बिजली की चपेट में आने वाले हैं या नहीं, यह पता लगाना आसान है. अगर आप घर के बाहर हैं और बिजली कड़कने की स्थिति बन रही है, तो पहले देखें कि आपके बाल तो नहीं खड़े हो रहे...