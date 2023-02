प्रयागराज केस की कमान 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हाथों, विकास दुबे, ददुआ समेत कई नामी बदमाशों का किया अंत

Prayagraj Police Encounter : प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सात गुनहगारों में से एक का सोमवार को पुलिस एनकाउंटर में अंत हो गया. कानपुर के बिकरू कांड के बाद कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस बड़ी घटना के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश अहम भूमिका निभा रहे हैं. कानपुर देहात में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में भी इन दोनों पुलिस अफसरों की अहम भूमिका थी.

सूत्रों का कहना है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस वारदात के बाद से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर (UP ADG Law and order Prashant Kumar) और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश (UP ADG STF Amitabh Yash) प्रयागराज में डेरा डाले हैं. हमलावरों की लोकेशन भी ट्रेस हो चुकी है. ये ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेंगे.

विकास दुबे को किया था ढेर

कानपुर में दुर्दांत विकास दुबे के एनकाउंटर का पूरा ऑपरेशन एसटीएफ के तत्कालीन आईजी अमिताभ यश ने संभाला था. 1996 बैच के आईपीएस अमिताभ ने यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की कमान संभालने के बाद से अलग पहचान बनाई है. अमिताभ यश की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे को कानपुर लेकर आई थी. लेकिन गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.

डकैतों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन

एसटीएफ आईजी रहे अमिताभ यश ने बीहड़ में दस्यु के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है. बतौर एसपी इंटेलीजेंस और लोकल यूनिट में कोआर्डिनेशन में माहिर अमिताभ को इस वजह से एसटीएफ की कमान सौंपी गई.

कामों से अमिताभ का फैला यश

अमिताभ यश 1996 बैच के IPS अफसर

बिहार के भोजपुर जिले में जन्मे, पटना से पढ़ाई की

IIT कानपुर में केमेस्ट्री में परास्नातक की पढ़ाई

1996 में अखिल भारतीय पुलिस सेवा में चुने गए

एनकाउंटर मामले काफी गोपनीयता बरतते हैं

पिता राम यश भी तेजतर्रार पुलिस अफसर रहे

ददुआ का अंत किया

दस्यु सरगना ददुआ यानी शिव कुमार पटेल का चंबल क्षेत्र के बीहड़ों में आतंक था. सांसद-विधायक से लेकर प्रधान से वो वसूली करता था. 200 से ज्यादा हत्याओं का इल्जाम उसके सिर पर था. अमिताभ की अगुवाई में वर्ष 2007 में ददुआ के अंत की जिम्मेदारी दी गई.मुखबिरी के लिए इलाके में हर दुकानदार को मोबाइल बांटे गए. जुलाई 2007 में ददुआ को अमिताभ यश की एसटीएफ टीम ने ढेर कर दिया.

प्रशांत कुमार भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट

मौजूदा यूपी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के किस्से भी कम नहीं है. प्रशांत कुमार की अगुवाई में यूपी पुलिस ने 2020 में मेरठ में एक लाख रुपये के इनामी अपराधी शिव शक्ति नायडू को मार गिराया था. शिव शक्ति नायडू पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 15 से अधिक केस दर्ज थे. इनमें दिसंबर 2015 में Delhi में भरी कोर्ट में दिल्ली पुलिस के सिपाही को गोलियों से भूनने की वारदात शामिल थी.बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की फर्म से 5 करोड़ की लूट भी उसने की थी.

नोए़डा में भी इनामी अपराधी को किया था ढेर

प्रशांत कुमार की अगुवाई में नोएडा में पुलिस ने 25 मार्च 2018 को 1.5 लाख के इनामी बदमाश श्रवण को मार गिराया. एनकाउंटर के दौरान एडीजी के सीने पर बदमाश की गोली भी लगी थी पर बुलेटप्रूफ जैकेट ने उनकी जिंदगी बचा ली.

प्रशांत कुमार भरोसेमंद पुलिस अफसरों में

प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अफसर

मूलत : बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं प्रशांत कुमार

1990 में तमिलनाडु कैडर में चयन हुआ

1994 में यूपी कैडर में हो गया ट्रांसफर

वीरता के लिए 3 बार पुलिस पदक (गैलेंट्री अवॉर्ड)

2020,2021 में भी राष्ट्रपति वीरता का पुलिस पदक