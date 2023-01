Ganga Vilas Cruise Price: गंगा विलास क्रूज में सफर के लिए कितना होगा किराया, जानिए टिकट प्राइस, रूट और कैसे करें बुकिंग

Ganga vilas cruise price: गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदारस घाट से असम के डिब्रूगढ़ के अपने पहले सफर के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इसे हरी झंडी दिखाएंगे. क्रूज 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा. बता दें यह भारत का पहला स्वदेशी क्रूज होगा. अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इस क्रूज पर सफर के मजे लेने के लिए कितना किराया होगा, यह क्रूज कहां-कहां की यात्रा कराएगा और कौन-कौन इस पर सवार हो सकता है, और इसकी टिकट बुकिंग कैसे कर सकते हैं.

गंगा विलास क्रूज का कितना होगा किराया ( Ganga vilas cruise Ticket Price)

सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि क्रूज में सफर करने के लिए आपको कितना पैसा देना होगा. क्रूज पर प्रति व्यक्ति एक दिन का करीब 25 हजार का खर्च आएगा. यात्रा के दौरान एक यात्री को पूरे सफर के लिए करीब 13 लाख रुपये चुकाने होंगे. टिकट का पैसा भारतीय और विदेशी दोनों के लिए समान होगा.

गंगा विलास क्रूज कहां-कहां कराएगा सफर (Ganga vilas cruise Route)

अब जानते हैं गंगा विलास क्रूज के रूट के बार में. क्रूज अपनी यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 13 जनवरी 2023 को करेगा. क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा कर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है. इस दौरान यह 5 राज्यों के 27 रिवर सिस्टम्स को कवर करेगा. क्रूज के रूट में कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, ढाका, डूबरी और मजूली आइलैंड शामिल है.

गंगा विलास क्रूज के लिए कैसे बुक करें टिकट (How TO Book Ticket For Ganga vilas cruise Route)

गंगा विलास क्रूज के लिए आप आसानी से टिकट बुकिंग कर सकते हैं. इसके लिए आपको अंतारा लग्जरी क्रूज की वेबसाइट www.antaracruise.com पर जाना होगा. बता दें, कि रूट पर किराया अलग-अलग होगा. यानी मान लीजिए आप वाराणसी से पटना का सफर करना चाहते हैं तो इसका किराया अलग होगा. अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

गंगा विलास क्रूज की खासियत (longest river cruise)

गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है. इसमें 3 डेक और 18 कमरे हैं. एक बार में इसमें 36 यात्री यात्रा कर सकते हैं.

