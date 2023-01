खुशखबरी! पुलिसकर्मियों को छुट्टी के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, एसपी ने किया ये इंतजाम

Policeman Get Leave From App in Sitapur : अब पुलिसकर्मियों को छुट्टी के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. पुलिसकर्मी आसानी यह काम कर पाएंगे. सीतापुर एसपी ने इसको लेकर एक एप तैयार कराया है, जिससे छुट्टी का काम आसानी से हो जाएगा.