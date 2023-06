NIRF Ranking 2023: IIT कानपुर और IIM लखनऊ का बजा डंका, देश के टॉप संस्थानों की रैंकिंग की LIST पढ़ें

NIRF Ranking 2023:देश की टॉप यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कई संस्थानों का डंका बजा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने एक बार फिर टॉप रैंक हासिल की है. लेकिन आईआईटी कानपुर औऱ आईआईएम लखनऊ भी शीर्ष स्थानों में शुमार हैं.

NIRF Rankings 2023: Top 10 Management institute In India

IIM Ahmedabad

IIM Bangalore

IIM Kozhikode

IIT Calcutta

IIM Delhi

IIM Lucknow

National Institute of Industrial Engineering, Mumbai

IIM Indore

XLRI – Xavier School of Management

NIRF Rankings 2023: Top Engineering Colleges In India

IIT-Madras

IIT-Delhi

IIT-Bombay

IIT-Kanpur

IIT-Roorkee

NIRF Rankings 2023: Check Top 10 Overall

Rank 1: Indian Institute of Technology, Madras

Rank 2: Indian Institute of Science, Bengaluru

Rank 3: Indian Institute of Technology, Delhi

Rank 4: Indian Institute of Technology, Bombay

Rank 5: Indian Institute of Technology, Kanpur

Rank 6: All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

Rank 7: Indian Institute of Technology, Kharagpur

Rank 8: Indian Institute of Technology, Roorkee

Rank 9: Indian Institute of Technology, Guwahati

Rank 10: Jawaharlal Nehru Unvirsity, JNU, New Delhi

NIRF Law Ranking 2023: Top Law Institutes In India

Rank 1: NLU Bengaluru

Rank 2: NLU Delhi

Rank 3: NALSAR, Hyderabad

NIRF Ranking 2023: Top 10 Pharmacy Colleges In India

Rank 1: National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad

Rank 2: Jamia Hamdard, New Delhi

Rank 3: Birla Institute of Technology & Science,

Rank 4: JSS College of Pharmacy, Ooty

Rank 5: Institute of Chemical Technology, Mumbai

Rank 6: National Institute o Pharmaceutical Education and Research, Mohali

Rank 7: JSS College of Pharmacy, Mysuru

Rank 8: Panjab University, Chandigarh

Rank 9: Manipal College of Pharmaceutical Science, Manipal

Rank 10: Amrita Vishwa Vidhyapeetham, Coimbatore

NIRF Ranking 2023: Top 10 Colleges In India

Rank 1: Miranda House, House, New Delhi

Rank 2: Hindu College, New Delhi

Rank 3: Presidency College, Chennai

Rank 4: PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore

Rank 5: St. Xavier’s College for Women, Kolkata

Rank 6: Atma Ram Sanatan Dharm College, New Delhi

Rank 7: Loyola College, Chennai

Rank 8: Rama Krishna Mission Vivekananda Cenetenary College,Kolakta

Rank 9: Kirori Mal College, New Delhi

Rank 10: Lady Shri Ram College For Women, New Delhi