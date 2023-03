Weather Update:बारिश से यूपी और उत्तराखंड के मौसम ने ली करवट, इन जिलों को लेकर IMD ने जताया अलर्ट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार शाम से लेकर मंगलवार सुबह तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी है. वहीं किसानों के लिए ये बारिश मुसीबत की वजह बन रही है. मौसम विभाग ने 21 मई को भी बादल छाए रहने की संभावना जताई है. आईएमडी के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो दिन तक हल्की बारिश का अनुमान है.

21/03/2023: 03:00 IST; Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Karnal, Gannaur (Haryana) Gangoh, Muzaffarnagar, Bijnaur, Khatauli, Sakoti Tanda, Hastinapur, Daurala, Meerut, Sambhal (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/cVIWKxZ4y7

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 20, 2023