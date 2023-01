IND vs SL 3rd ODI Live Streaming: कब,कहां,कैसे फ्री में देखें सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, देखें मैच से जुड़ी पूरी डिटेल

IND vs SL 3rd ODI Live Streaming: भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी शनिवार को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. जिसे जीतकर टीम इंडिया क्लीन स्वीप करना चाहेगी. भले ही दोनों मैचों में श्रीलंकाई टीम को हार का सामना करना पड़ा होगा लेकिन टीम ने टी-20 सीरीज हो या वनडे दोनों में डटकर मुकाबला किया है. इसलिए विपक्षी टीम को कमजोर आंकने की गलती भारतीय टीम बिल्कुल नहीं करेगी. यहां जानिए इस मुकाबले को आप कहां देख सकते हैं,यह कहां खेला जाएगा जैसी से मैच से जुड़ी सारी अपडेट.

भारत-श्रीलंका तीसरा वनडे कब खेला जाएगा ( India vs Sri Lanka 3rd ODI Date)

श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच तीसरा और अंतिम मैच (IND SL 3rd ODI) 14 जनवरी 2023 को खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका का यह मैच कब शुरू होगा ? ( What is the Timing of India vs Sri Lanka 3rd ODI)

भारतीय और श्रीलंकाई टीम के बीच तीसरा वनडे मैच दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा. इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के बीच टॉस होगा.

भारत और श्रीलंका तीसरा वनडे कहां होगा? ( India vs Sri Lanka 3rd ODI, Place)

टीम इंडिया और श्रीलंका (IND SL 3rd ODI) तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में आमने-सामने होंगी.

IND vs SL 3rd ODI Live Streaming: भारत और श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) के चैनल्स पर देख सकते हैं. यहां अलग-अलग चैनल्स पर हिंदी और अंग्रेजी में कंमेंट्री उपलब्ध होगी.

भारत-श्रीलंका मैच मोबाइल-लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं? (India vs Sri Lanka 3rd ODI, Hotstar)

आप मोबाइल और लैपटॉप के जरिए भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके लिए आप को हॉटस्टार एप (Hotstar App) पर जाना होगा.

फ्री में कैसे और कहां देख सकते हैं भारत-श्रीलंका मैच ( How To Watch Free Live Streaming India Sri Lanka Match)

अगर आपके पास सबस्क्रिप्शन नहीं है तो भी आप भारत और श्रीलंका (IND SL 3rd ODI) के बीच मैच को देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) पर इसका लाइव प्रसारण (Free Live Straming) किया जा रहा है.

