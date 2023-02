Ind w vs Pak w: टीम इंडिया को झटका! पाकिस्तान मैच से बाहर हुई ये खिलाड़ी, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

India vs Pakistan Women's T20 WC 2023: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan Match) की टीमें आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्डकप (icc women t20 world cup 2023) में आज यानी 12 फरवरी को भिड़ने जा रही हैं. इस हाईवोल्टेज मुकाबले का भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet kaur) के हाथों में है जबकि बिस्माह महरूफ (bismah maroof) पाकिस्तान की टीम का नेतृत्व कर रही हैं. तो चलिए आइए जानते हैं, इस मैच से जुड़ी सभी डिटेल.

भारत-पाकिस्तान के बीच मैच कब और कहां खेला जाएगा? (IND w vs Pak w Match Time and Venue)

भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों का टी-20 वर्ल्डकप का यह पहला मैच होगा. दोनों के बीच यह मुकाबला केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मैच शाम 6.30 बजे से शुरू होगा. दोनों टीमों के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ी है. लेकिन पाकिस्तान ने बीते साल भारतीय टीम को एशिया कप में शिकस्त दी थी.

मैच से पहले भारतीय टीम को झटका

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम की अनुभवी खिलाड़ी और उपकप्तान स्मृति मंधाना चोट की वजह से इस मैच से बाहर (Smriti Mandhana out) हो गई हैं. जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर पर बेहतरीन प्रदर्शन का दारोमदार और बढ़ जाएगा. इसके अलावा शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को भी दमदार प्रदर्शन दिखाना होगा.

भारत-पाकिस्तान के बीच हाइवोल्टेज मुकाबला आज, जानिए कब और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

भारतीय टीम का पलड़ा भारी (IND-W vs PAK-W head to head)

टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम पर हमेशा भारी पड़ी है. अब तक दोनों टीमों के बीच 13 टी-20 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 10 और पाकिस्तान टीम को तीन मैचों में जीत मिली है. हालांकि, बीते साल पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2022 में आखिरी बार भारतीय टीम को हराया था.

टी-20 वर्ल्डकप में भी भारत का रिकॉर्ड बेहतर (ind-w vs pak-w head to head in T20 WC)

टी-20 वर्ल्डकप में भी भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान से भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 6 टी-20 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 4 में भारत ने जीत दर्ज की है जबकि 2 में पाकिस्तान को जीत मिली है.

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग-11 ( India Possible playing-11)

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, देविका वैद्य, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह, राधा यादव, शिखा पांडे.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11 (Pakistan Possible playing-11)

बिस्माह मारूफ (कप्तान), मुनीबा अली (विकेटकीपर), सिदरा अमीन, निदा डार, आयशा नसीम, ​​आलिया रियाज, ओमेमा सोहेल, कायनात इम्तियाज, फातिमा सना, तुबा हसन, नशरा संधू.