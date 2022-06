Indian Railways: 'श्री रामायण यात्रा' ट्रेन के जरिए दो देशों की यात्रा का लें लाभ, यहां जानें पूरी डिटेल

Bharat Gaurav Tourist Train: इंडियन रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों की सहूलियतों को देखते हुए कई सुविधाएं देता है. इसमें यात्रियों को सैर कराने की सुविधा भी शामिल है. इस सुविधा के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) अपने यात्रियों के लिए एक से बढ़कर एक टूर पैकेज लाता रहता है. अगर इन दिनों आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं. विशेषकर आप श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है.

दरअसल, रेलवे (Railway) द्वारा चलाई जाने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो दो देशों को जोड़ने का काम करेगी. यह ट्रेन भारत से चलकर पड़ोसी देश नेपाल (Nepal) की यात्रा कराएगी. यहां हम आपको इस यात्रा से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.

Black Turmeric Benefits: शरीर की कई समस्याओं के लिए गुणकारी है काली हल्दी, इसके सेवन से मिलते हैं चमत्कारी फायदे

Unfold the encapsulated holy places associated with the life of Lord #Rama with #IRCTC's Bharat Gaurav tourist #train. #Book your Shri #Ramayana Yatra #pilgrim #tour for 18D/17N starts at ₹62370/- . Take the divine journey with your family. https://t.co/11fMChtB7S@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 15, 2022