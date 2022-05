IRCTC ने दिया Nepal भ्रमण का शानदार मौका, जानें क्या है पैकेज

नई दिल्लीः अगर आप इस साल गर्मियों की छुट्टियों में नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके काम की खबर हो सकती है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) एक खास पैकेज लेकर आया है, जिसके तहत यात्रियों को नेपाल घूमाया जाएगा. नेपाल टूर पैकेज (Gems Of Nepal Ex Lucknow) में यात्रियों को खूबसूरत जगह पोखरा घूमने का मौका मिलेगा. सात ही काठमांडू में भी कई जगहों की सैर कर सकेंगे. इस आर्टिकल में हम आपको आईआरसीटीसी के इस शानदार पैकेज के बारे में पूरी जानकारी देंगे.

From Pashupatinath Temple, Patan Darbar Square, Swayambhunath Stupa to Manakamana Temple explore with IRCTC air tour package starts at.₹38850/- pp* for 6D/5N. For booking & details, visit https://t.co/9IoZ7dGNX7 @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 6, 2022