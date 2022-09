प्रयागराज, काशी, अयोध्या घूमने का है प्लान तो IRCTC लाया शानदार एयर Tour Package, जानिए डिटेल्स

IRCTC Tour Package: अगर नवंबर महीने में आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. जिसके तहत आप धार्मिक स्थलों प्रयागराज, काशी (वाराणसी), अयोध्या घूम सकते हैं. यह टूर पैकेज आजादी का अमृत महोत्सव और 'अपना देश देखो' के तहत पेश किया गया है. आइआरसीटीसी ने ट्विटर पर इस एयर टूर पैकेज की घोषणा की है.

जानिए कितना होगा किराया

IRCTC के इस टूर पैकेज में तीन ऑप्शन मौजूद हैं. जिसमें ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति 26,400 रुपये, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 28,400 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 33,600 रुपये है. इसके अलावा 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 24,200 और 2 से 11 साल के बच्चे के बिना बेड के लिए 22,40 रुपये देने होंगे. चार दिन और पांच रात की इस यात्रा की शुरुआत देहरादून से होगी. जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर करने के साथ ही रात में होटम में स्टे करने की सुविधा मिलेगी. इसमें कुल 20 सीट उपलब्ध हैं.

ऐसे करायें बुकिंग

आप इस टूर पैकेज की बुकिंग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com के जरिए कर सकते हैं. वहीं, आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है. इसके अलावा आप मोबाइल नंबर 8287930922, 8287930665, 8650930962 पर संपर्क कर सकते हैं.

पैकेज की खास बातें

पैकेज - Holy Ayodhya With Kashi and Prayagraj Ex Dehradun

डेस्टिनेशन कवर- अयोध्या, काशी और प्रयागराज

ट्रैवेल मोड - फ्लाइट

एअरपोर्ट से प्रस्थान का समय - देहरादून एअरपोर्ट 7.30 बजे

टूर डेट- 19 नवंबर, 2022

मील प्लान- ब्रेकफास्ट और डिनर

सीट की संख्या - 20