अब एक ही किराए में रामलला की नगरी के साथ घूमें काशी और संगम नगरी, IRCTC Tour Package का बेहद कम है किराया

नई दिल्लीः आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत यात्रियों को अयोध्या, काशी और प्रयागराज के दर्शन कराए जाएंगे. अगर आप इन धार्मिक जगहों पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में आप आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का फायदा उठा सकते हैं. धार्मिक यात्रा के लिए आईआरसीटीसी आपको कम खर्च में शानदार पैकेज दे रहा है. हम आपको इस टूर पैकेज से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल के बारे में यहां बता रहे हैं.

देहरादून से होगी इस टूर की शुरुआत

इस टूर पैकेज का नाम- होली अयोध्या विद काशी एंड प्रयागराज (Holy Ayodhya with Kashi and Pryagraj) है. यह पैकेज 4 रात और 5 दिनों का है. इस यात्रा की शुरुआत देहरादून से होगी. इसके तहत आपको अयोध्या, काशी और प्रयागराज की यात्रा कराई जाएगी. साथ ही आईआरसीटीसी आपको फ्लाइट के जरिए सफर कराएगा.

IRCTC देगा ये सुविधाएं

इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों 2 रात वाराणसी, 1 रात प्रयागराज और 1 रात अयोध्या में रुकने को मिलेगा. यात्रा के दौरान आपके लिए नाश्ते और रात के खाने का पूरा इंतजाम आईआरसीटीसी करेगा. साथ ही इन स्थानों पर घूमने के लिए आईआरसीटीसी की ओर से आपको कैब की सुविधा भी दी जाएगी.

Dwell into tranquility and experience grace & divinity with IRCTC air tiur package for 5D/4N starts from ₹26200/- pp*. For bookings & details, visit https://t.co/qrd9GjDUUY @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 7, 2022